Türk sineması tanıtım etkinlikleri iptal edildi

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67. Cannes Sinema Festivali’nde, Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikler, Soma ilçesindeki maden kazasının ardından iptal edildi

67. Cannes Sinema Festivali’nde, Türk sinemasının 100. yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan etkinlikler, Soma ilçesindeki maden kazasının ardından iptal edildi. Festivalde, Türk standının önündeki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cannes Belediyesi de festivale katılan ülkelerin bayraklarının asıldığı bölümdeki Türk bayrağını yarıya indirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, kazanın ardından Türk sinemasının 100. yılı kutlamaları için Cannes’a yapacağı ziyareti erteledi. "Altın Palmiye" için yarışan Nuri Bilge Ceylan’ın "Kış Uykusu" filminin galası 16 Mayıs'ta düzenlenecek. Ancak aynı gün Türk sinemasının tanıtımı için düzenlenecek etkinlik, maden kazası nedeniyle iptal edildi. Türk sinemasının 100. yılı için düzenlenecek ikinci müzikli etkinlik ise 19 Mayıs’ta müzik çalınmadan gerçekleşecek