3'ü yerli, 9 filmin vizyona girdiği bu hafta Türkiye'nin, ilk üç boyutlu animasyon filmi "Uzay Kuvvetleri 2911" de izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye'nin ilk üç boyutlu animasyon filmi olduğu belirtilen "Uzay Kuvvetleri 2911", bilim kurgu ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor. Türk yapımı bir uzay aracıyla yola çıkan ekibin maceralarını konu alan filmin yönetmen koltuğunda Şahin Michael Derun oturuyor.Derun, "Filmimizde silah yok. İnsanlar kan ve revan içerisinde ölmüyor. Dövüşüyorlar, uzay savaşları var ama kahramanların eline silah verip insanları öldürmelerini istemedim. Filmdeki mesajım şuydu, zekanın gücü her zaman bileğin gücünden üstündür" diyor.Bilim kurgu ve animasyon türündeki filmde, Çetin Yeltekin, Rıza Gülmez ile Gamze Demir rol alıyor.Filmin fragmanını izlemek içinBirkan Uz'un yönettiği ''İksir: Dedemin Sırrı'' filminde, Oğuz Oktay, Seda Güven, Cansu Tosun ile Keremcem'in izleyici karşısına çıkacak.Türkiye'nin ilk reel animasyonu olma özelliği taşıdığı belirtilen filmin konusu özetle şöyle:"Kerem, sevilen bir rock yıldızıdır. Küçük yaşta öksüz kaldıktan sonra kız kardeşi Buse ile dedesinin çiftliğinde yaşamaya başlar. Hayvanlar üzerinde çalışmalar yapan dedesi, hayvanlarla konuşup onlara emirler vermeye yarayan bir iksir yapar ancak Kerem ve Buse ile büyümüş ve Buse'ye aşık olan Ökkeş, bu iksirin varlığından haberdardır."Aksiyon komedi türündeki ''006 Kaçış'' filminin yönetmenliğini Sefa Özçelik ile Ferhat Alpözen üstlendi.Oyuncu kadrosunda Mehmet Emin Eren, Furat Emir, Serdar Tuğrul ile Zelal Sevda Gündüz'ün yer aldığı filmde, Ankara'da üniversite okumuş kuzenler Kaan ve Fikret'in düzenli bir hayat kurabilme ümidiyle geldikleri İstanbul'da umduklarını bulamamaları sonucu Ankara'ya dönerken yaşadıkları anlatılıyor.Fransa-Kanada ortak yapımı ''Yasak Bölge" filminin yönetmenliğini Camilie Delamarre yaptı.Aksiyon ve dram türündeki filmde, Paul Walker, David Belle, RZA, Gouchy Boy ile Catalina Denis rol alıyor.Filmde, Detroit'te "suç cennetine" dönüşmüş ve hiçbir resmi görevlinin giremediği duvarlarla çevrili kenar mahallesine "Damien" adlı polis memurunun eski bir mahkumun yardımıyla girmeyi başararak suç baronunu durdurmak için yaptıkları izlenebilecek.Gareth Edwards'ın yönettiği ve Aaaron Taylor Johnson, Ken Watanabe, Elizabeth Olsen ile Juliette Binoche'in oynadığı ''Godzilla'' filmi, aksiyon ve macera severleri salonlara çekmeyi hedefliyor.3 boyutlu filmde, devasa canavar "Godzilla"nın uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak için harekete geçmesi anlatılıyor.Denis Villeneuve'un yönetmen koltuğunda oturduğu "Düşman" filminde, Jake Gyllenhaal, Melanie Laurent, Sarah Gadon ile Isabella Rosselini izleyici karşına çıkacak.İspanya-Kanada ortak yapımı gerilim türündeki filmin konusu özetle şöyle:''Adam, kız arkadaşı Mary ile olan ilişkisini bitirmek üzeredir. İkili bir gece film izlerken Adam, filmde küçük rollerden birinde yer alan bir adamın kendisine benzediğini fark eder. 'Kopya'sı ile görüşmek için yanıp tutuşan Adam, hamile karısı Helen ile yaşayan Anthony'nin peşine takılır ve onu, karışık ve tehlikeli bir oyunun içine sürükler.''Yönetmenliğini Hossein Amini'nin üstlendiği ''Ocak Ayının İki Yüzü'' filminde, Viggo Mortensen, Kirsten Dunst, Oscar Isaac ile David Warshofsky rol alıyor.Atina'da 1962 yılında geçen Fransa-İngiltere-ABD ortak yapımı filmde, bir dolandırıcı, karısı ve bir yabancı arasında geçen hikaye anlatılıyor.Kevin MacDonald'ın yönettiği dram türündeki ''Seninle Yaşıyorum" filminin oyuncu kadrosunda Saoirse Ronan, George MacKay, Tom Holland ile Harley Bird yer alıyor. İngiliz yapımı filmin konusu özetle şöyle:''Sarışın punk Daisy, İngiltere'nin kırsal bir bölgesinde yaşayan uzak akrabalarının yanına gönderilir. Önceleri içine kapanık yaşarken, çevresindekilerin cana yakınlığıyla ortama alışır ve yakışıklı Edmund ile romantik bir ilişkiye başlar. Ancak huzur dolu yaz günleri Avrupa'da giderek artan çatışmaların haberleriyle değişir. İngiltere acımasız bir askeri düzenegeçerken, Daisy ve arkadaşları hayatta kalabilmek için saklanmaya ve mücadele etmeye başlar.''Lenny Abrahamson'un yönetmen koltuğunda oturduğu ''Frank'' filminde, Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal, Domhnall Gleeson ile Scott McNairy izleyici karşısına çıkacak.İngiltere-İrlanda ortak yapımı film, "The Soronprfbs" adlı aykırı tiplerden oluşan müzik grubunun ayakta durmak için dengesiz ve karizmatik müzik dahisi Frank'in etrafında toplanması sonucu yaşananları konu ediniyor.(AA)