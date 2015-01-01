Turn, 2. sezon onayı aldı!

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Geçtiğimiz Nisan’da ABD’nin kablolu kanallarından AMC‘de başlayan ve Amerikan bağımsızlık savaşını anlatan dizi Turn, 10 bölümden oluşan ikinci sezon onayını aldı.

Alexander Rose‘un Washington Spies (Amerikan Casusları) kitabından uyarlanan dizinin ilk sezon reytingleri pek bekleneni vermedi.



Ancak dizinin gelecek vaad ettiğini düşünen AMC yönetimi onay vererek ters köşe yaptı. Dizinin yeni sezonu 2015 bahar aylarında başlayacak. Dizinin yaratıcılarından Craig Silverstein; “Anlatacak hikayemiz bitmeden iptal olsaydı çok üzülürdük. Yeni sezonda üstümüze düşen daha fazla görev var ve biz ekip olarak bundan memnunuz.” dedi.



Turn ilk sezonda ortalama 0.4 ve 1.94 milyon reyting alıyordu. Ancak çekim maliyetleri yüksek olduğundan dolayı beklentiler ortalama 2.5 milyon civarındaydı.