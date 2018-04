Üçüncü ”Hellboy” filmi çekilmeyecek

Bugüne kadar yaptığı filmlerde en keyif aldığı filmlerin arasında iki Hellboy filminin de yer aldığını söyleyen Del Toro, kendisi dışında gerçekleşen bazı durumlar sebebiyle üçüncü Hellboy filminin çekilmeyeceğini açıkladı.

Guillermo Del Toro, geçtiğimiz haftasonu yayına başlayan dizisi The Strain ve önümüzdeki iki yıl içerisinde izleyeceğimiz, yapımcısı olduğu yeni filmleri Book Of Life, Pacific Rim 2, Pinocchio ve Crimson Peak‘le epey meşgul. Buna rağmen her fırsatta kendisine Hellboy serisinin üçüncü filmiyle ilgili sorular geliyor. Del Toro, geçtiğimiz günlerde Reddit üzerinden gerçekleştirdiği soru-cevap’ta Hellboy serisinin akıbetiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yapım şirketlerinin finansal programlarını işaret eden Guillermo Del Toro şunları söyledi:



”İlk iki Hellboy filmi, gişe hasılatlarıyla yapımcılarına fazla olmasa da kazanç sağlayan filmler oldu. Ama iki film de en büyük geliri DVD ve video formatındaki satışlarından elde etti. Fakat yapım şirketleri bugünlerde DVD satışlarına çok güvenmemeleri gerektiğini biliyorlar. Bu sebeple stüdyolar üçüncü Hellboy filminin tehlikeli bir yatırım olacağını düşünüyor. Sanatsal ve yaratıcı açıdan bakıldığında filmi çekmeyi kesinlikle istiyorum fakat maddi engeller sebebiyle bu filmi çekemeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir milyoner olsaydım bu filmi kesinlikle çekiyor olurdum fakat ben de tüm paramı lastikten canavarlar yapmaya harcadım.”