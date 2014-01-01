Ulan İstanbul artık internette!

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2014 yazında başlayan ve kısa sürede oyunculukları, senaryosu, esprileri ve şarkıları ile fenomene dönüşen Ulan İstanbul dizisi artık televizyon yerine internetten yayınlanacak.

Ulan İstanbul, televizyondan internete geçen ilk dizi. Bu durum televizyon ve dizi sektörü için de bir ilk olma niteliği taşıyor.



Dün akşam 33. bölümü ile ekranlara gelen Ulan İstanbul dizisi televizyon ekranlarına veda etti. Dizi 34. bölümden itibaren artık internette ve 45 dakika olarak yayınlanacak.



Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Kaan Yıldırım, Salih Bademci, Zihni Göktay, Caner Özyurtlu gibi başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin internette yoluna devam etme kararına, dizi sektöründen birçok farklı oyuncu da destek verdi ve instagram hesaplarında dizi için iyi dileklerini paylaştılar.



Her bölüm 1,99 TL

Ulan İstanbul'un 16 Şubat'ta kanald.com.tr'de yayınlanacak ilk bölümü, ücretsiz olacak. 23 Şubat'tan itibaren ise izleyiciler, bölüm başına 1.99 lira ücret ödeyerek diziyi seyredebilecek. Oyuncuların aldığı ücretlerde ise bir değişiklik olmayacak. Üstelik internette yayınlanan bölümler çok daha komik olacak.