'Ulan İstanbul' dizisi için suç duyurusu!

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Çanakkale'de yaşayan bir kişi dizide İstanbul'a hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

Çanakkale'de yaşayan İstanbul doğumlu Cevat Yaltıraklı, geçtiğimiz gün ilk bölümü yayınlanan 'Ulan İstanbul' adlı dizi hakkında Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yaltıraklı, dizide İstanbul'a hakaret edildiğini savundu.



İLK BÖLÜMÜNDEN MAHKEMELİK OLDU!

Başrollerini Şebnem Bozoklu, Uğur Polat ve Salih Bademci'nin paylaştığı 'Ulan İstanbul' adlı dizi, ilk bölümünden mahkemelik oldu. Çanakkale'de yaşayan İstanbullu müteahhit ve restoratör Cevat Yaltıraklı, 23 Haziran'da ilk bölümü yayınlanan dizi hakkında suç duyurusunda bulundu.



SUÇ DUYURUSU

Dizide, İstanbul'a hakaret edildiğini savunan Yaltıraklı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvurusunda, ''Ulan kelimesinin Türkçe sözlükteki karşılığı, 'Çok kaba bir biçimde öfke ve nefret anlatır' demektedir. İstanbul'da yaşayacaksınız, İstanbul’un sayısız nimetlerinden faydalanacaksınız ve sonra da şehri İstanbul'a hakaret edeceksiniz.



''SESSİZ KALMAK İNSANLIK SUÇUDUR''

Bu düpedüz İstanbul'a karşı saygısızlıktır, nankörlüktür. Hiç kimse İstanbul'u küçük düşüremez, İstanbul'u öfke ve nefretle anamaz. İstanbul'a karşı yapılan bu hakarete sessiz kalmak ve tepki göstermemek insanlık suçudur” dedi. Dünya tarihinin önde gelen isimlerinin İstanbul'dan övgüyle bahsettiklerini de hatırlatan Yaltıraklı, ''Hiç kimse İstanbul’u sevmek zorunda değildir Ama kimse de İstanbul'a hakaret etme özgürlüğüne sahip değildir. Kimse, mümtaz bir kişiye, mesela Başbakana, 'Ulan' diye hitap edemez. O halde dünyada bir eşi daha olmayan bu doğa ve tabiat harikası İstanbul'a, 'Ulan' diye hitap etmemesi gerekir. İstanbul'un ne büyük fedakarlıklarla kuşatıldığını, İstanbul'un fethinin dünyada bir benzeri daha bulunmadığını, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ne büyük dahi bir komutan olduğunu bu 'Ulan' diyenler tarih kitaplarından okumamışlar mıdır? İstanbul'da doğan ve İstanbul'da 81 yıl yaşayan birisi olarak İstanbul'a yapılan bu hakareti kabul etmiyor, hukuki ve demokratik hakkımı kullanarak tepkimi gösteriyorum. Eğer bu olaya karşı ben de sessiz kalırsam bu efsunlu kente karşı yapılan bu hakarete kısmen de olsa ben de iştirak etmiş sayılırım” diye konuştu.



YAYINDAN KALDIRMA YA DA İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ

Yaltıraklı, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'na, dizinin yayından kaldırılması ya da isminin değiştirilmesi istemiyle suç duyurusunda bulundu. Yaltıraklı, yayıncı kuruluştan, dizinin yapımcı ve sponsorlarından da şikayetçi oldu. Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı, senaryosunu Uğraş Güneş'in yazdığı, İstanbul'da dolandırıcılık yapan bir çeteyi konu alan dizinin ilk bölümü 23 Haziran akşamı yayınlanmıştı.