Yazı: Gülru İncu
Türk sineması 70’li yıllarda Genç Sinemacılar Dönemi’yle, 80’li yıllarda ise yeni anlatım tekniklerinin denenmesiyle 7. Sanat deyiminin hakkını fazlasıyla verdi. Sokaktaki, hapishanedeki, köydeki sıradan insanın iç dünyasını içtenlikle ve popülist tuzaklara düşmeden anlattı, uluslararası festivallerden ödülle döndü ve sinemamız ulusal bir kimlik kazandı. Sevmek Zamanı filmi Metin Erksan’ı, Selvi Boylum Al Yazmalım Atıf Yılmaz’ı, Yusuf ile Kenan Ömer Kavur’u, Uçurtmayı Vurmasınlar Tunç Başaran’ı, Yol Yılmaz Güney’i ve Şerif Gören’i sinemamıza altın harflerle yazdırdı.
Sonraları Mayıs Sıkıntısı, Hamam, Eşkıya ve Duvara Karşı, farklı şeyler peşinde koşan sinema seyircisini fazlasıyla tatmin etmişti. Fransa’da ilk filmin çekildiği 1895’ten bu yana her dönem sosyo-kültürel durumun aynası olan sinema, değişen siyasi iklimle beraber payına düşeni elbette alacaktı. Son 15 yılda ya durum komedisine ya da romantik komediye ağırlık vererek ‘popcorn sineması’na dönen sektör, geçmişin mirasını değerlendirmek bir yana aynı yanlışı sürdürüyor. Bugün Nuri Bilge Ceylan, Ferzan Özpetek, Yavuz Turgul, Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz, Fatih Akın ve Semih Kaplanoğlu sinemasının dışında İran ya da Uzakdoğu sineması gibi küresel anlamda ulusal bir kimliğe sahip olduğumuzdan söz edebilir miyiz?