Umutsuz Ev Kadınları final yapıyor!

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Başrollerinde Bennu Yıldırımlar, Songül Öden, Ceyda Düvenci, Deniz Uğur ve Özge Özder'in yer aldığı 'Umutsuz Ev Kadınları' dizisi sona eriyor

Dizinin biteceğini Posta gazetesi TV köşesi yazarı Mesut Yar, köşesinden duyurdu.

İşte Mesut Yar'ın yazısından o bölüm:

Ve “Umutsuz Ev Kadınları”nın umudu tükendi. Açıkçası orijinal formatının dışına çıkarak dizi içinde yeni hatlar açabilen bir senaryoya sahipti. Yani isteseler dizi bir sezon daha iyi reytingle devam edebilirdi... Ama yapımcı firma Amerika ’da yayınlanan orijinali sona erdikten sonra Türkiye ’de fazladan hikayeyi uzatmayı tercih etmedi. Ve dizinin çekimleri son buldu... Benim için işin ilginç tarafı bir başka tercihin ortaya çıkardığı manzara oldu. Malumunuz Türkiye’nin dışa dönük dizi pazarı genellikle Ortadoğu ülkeleri... O ülkeler dizinin orijinali olan “Desperate Housewives” yerine bizim çektiğimiz “Umutsuz Ev Kadınları”nı satın almayı tercih etmişler. Vallahi dizi işinde iyi bir yere akıyoruz sanırım!