Unfaithfull'un sırrı ortaya çıktı!

"Unfaithful" adlı şarkısıyla son bir haftadır internette tıklanma rekoru kıran, sosyal medyada da gündem yaratan şarkıcı Yaren’in sırrı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’nun yer aldığı ve seslendirdiği arabesk şarkıyla büyük merak uyandıran videonun, Kanal D’nin başrollerini Uğur Polat ve Şebnem Bozoklu’nun paylaştıkları yeni dizisi “Ulan İstanbul”un ilk görüntüleri olduğu anlaşıldı.



Kanal D’nin Haziran ayında ekrana gelecek “Ulan İstanbul” dizisi için, Kanal D’nin yürüttüğü farklı pazarlama, dikkatleri bir anda Yaren’in (Şebnem Bozoklu) üzerine çekti.



İlk İngilizce isimli arabesk albümü “Unfaithfull” ile iki gündür internet sitelerinde ve sosyal medyada büyük sükse yapan Yaren’in seslendirdiği şarkının sözleri Uğraş Güneş’e, müziği ise Atakan Ilgazdağ’a ait.



Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yaz sezonun iddialı yapımlarından biri olan “Ulan İstanbul”, İstanbul’da yolları kesişen, birbirinden farklı beş kişinin bir araya gelerek kurdukları bir soygun çetesinin hikayesini anlatıyor.



Çok konuşulan şarkının sözleri ise şöyle:



KEZZAP'LA MAYONEZ



DAMARIMDAN AKAN RH NEGATİF

DOĞUMDA ÖLMEYİ HAK ETMEDİM Mİ?

ŞAPLAĞI YÜZÜME VURMUŞ BE EBEM

KUNDAKTA ÇİLEYİ AZ ÇEKMEDİM Kİ





BENİ HASTA EDEN BU AŞK HEPATİT

CİNAYET SEBEBİM FARK ETMEDİN Mİ?

ACILAR MAKYAJIM İNTİHAR SÜSÜM

ULAN İSTANBUL BENİ TERKETMEDİN Mİ?



ANAM UYUR, BABAM UYUR

HİÇ DOĞMAMIŞ BEBEM UYUR

OTOPSİM PASPASIN ALTINDA

PARMAK UÇLARINDA GEL DE AL CANIMI

ACIYI BALE EYLEMİŞİZ

SIKINTI YOK…

ÇOK ŞEY GÖRDÜM

YÜZÜSTÜ GÖMÜN BENİ

MEZAR TAŞIMA UNFAITFUL YAZIN

DÜNYA DERT GÖRSÜN…

KAN BİLE KANIYOR BENİM İÇİMDE

YANİ ŞARKI DEĞİL BU DOSTUM

BU BİR KATLİAM…



KEZZAP'LA MAYONEZ GETİR BE GARSON

SIKSINLAR ÜSTÜME BİTSİN BU ÇİLE

AZRAİLE BENDEN ÇAY GÖTÜR BE GARSON

ALMAYA GELİRKEN BASMASIN ZİLE



(DHA)