Ünlü bir aktör yeteneğini kaybederse...

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Al Pacino, Pulitzer Ödüllü Philip Roth'un aynı isimli romanından uyarlanan "Dönüm Noktası" adlı filmde, yeteneğini kaybeden bir aktörü canlandırıyor. İşte 10 yeni filmin vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Dönüm Noktası"

Başrollünde Oscar Ödüllü Al Pacino'nun yer aldığı "Dönüm Noktası" adlı filmde Greta Gerwig, Dianne Wiest ve Nina Arianda oynuyor.



Akademi Ödüllü ve yedi kez Oscar Ödülü'ne aday gösterilen Al Pacino, Pulitzer Ödüllü Philip Roth'un aynı isimli romanından uyarlanan filmde, Simon Axler isimli yeteneğini kaybeden bir aktörü canlandırıyor. Barry Levinson'un yönettiği filmin senaryosunu Buck Henry ve Michal Zebede kaleme aldı.



"Kanunun Kuvveti"

34. İstanbul Film Festivali'nin "Dünya Festivallerinden" bölümünde yer alan "Kanunun Kuvveti", 1970'lerde Marsilya'da geçen gerçek bir hikayeden beyazperdeye uyarlandı.



Yönetmenliğini Cedric Jimenez'in üstlendiği yapımın oyuncu kadrosunda, "Artist" filmindeki rolüyle "En İyi Erkek Oyuncu" dalında Oscar ödülü kazanan Fransız aktör Jean Dujardin başta olmak üzere Gilles Lellouche, Celine Sallette, Melanie Doutey, Benoit Magimel ve Guillaume Gouix rol aldı.



Film tüm dünyanın uyuşturucu trafiğinin en yoğun yaşandığı Marsilya'daki bir uyuşturucu şebekesini ortadan kaldırmak için yapılanları gözler önüne seriyor.



"Eksik"

Barış Atay'ın yönettiği ve Özgür Emre Yıldırım, Nur Sürer, Barış Atay, Toprak Sağlam, Şebnem Sönmez, Funda Eryiğit ile Sarp Akkaya'nın oynadığı "Eksik", izleyici ile buluşuyor.



Dram türündeki film, 1980 darbesi sonrası parçalanan bir ailenin, 30 yıllık ayrılık sürecine ışık tutmaya çalışırken, bir anne ve birbirinden ayrı büyümek zorunda kalan iki oğlu arasındaki ilişkiyi irdeliyor. Film, üçünün de yıllarca derinlerde sakladıkları özlemle karışık öfkelerine, geçmişte kalmış bir kırılmanın parçalarını birleştirme çabalarına ve hayatlarında ilk kez yüzleşmelerine tanıklık etmeyi amaçlıyor.





"Senden Bana Kalan"

Ekin Koç, Neslihan Atagül, Zeynep Kankonde ile Sabri Özmener'in oynadığı "Senden Bana alan" filminin yönetmenliğini Abdullah Oğuz yaptı.



Senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı aşk ve dram türündeki filmin konusu şöyle: "18 yaşına girdiği gün, dedesinden kalan mirası alabilmesi için vasiyet gereği köy okulundan mezun olması gereken Özgür, geldiği köyde hayatının en büyük sırrı ve aşkıyla tanışacaktır. Elif, Özgür'ü geçmişi ve yeni geleceğiyle tanıştıracaktır. Ancak Elif'in de bir sırrı vardır. Elif ve Özgür'ün beraber geçireceği günler Özgür'ün mirasa değil, geçmişine, hatıralarına, aşkına ve çocukluğuna uzandığı bir yıl olacaktır."



"Mihrez: Cin Padişahı"

Doğa Can Anafarta'nın yönettiği "Mihrez: Cin Padişahı" adlı filmin oyuncu kadrosunda Melisa Toros, Tarık Ündüz, Doğa Konakoğlu, Gizem İlhan ile Leyla Yüngül rol aldı.



Haldun Boysan'ın da konuk oyuncu olarak kamera önüne geçtiği film, bir grup gencin cin çağırma oyununun ardından yaşadıklarını konu alıyor.



"Polis Akademisi: Alaturka"

Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği ve Yolanthe Cabau, Mehmet Ali Erbil, Peker Açıkalın ile Sümer Tilmaç'ın oynadığı "Polis Akademisi: Alaturka", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Yeni çıkan "Pozitif Ayrımcılık" kararnamesi gereği, Polis Akademisi'ne giriş koşullarının son derece esnetildiği, polis olmak isteyen herkesin koşulsuz şartsız kabul edildiği akademide geçen film; Mehmet Ali Erbil'in canlandırdığı ve aşırı disiplin merakıyla tanınan "Müdür Muavini Beton Haşmet"in başına gelen komik olayları anlatıyor.



"Sebahat & Melahat"

Seymen Aydın, Adem Yılmaz, Deniz Oral ile Mehmet Ulusoy'un oynadığı "Sebahat & Melahat" filminin yönetmenliğini Hasan Kalender üstlendi.



Komedi türündeki filmde, iki kadının çapkınlık yaptıklarını öğrendikleri kocalarını bulmak için Karadeniz'in yaylalarından İstanbul'a uzanan eğlenceli yolculuğu izlenebilecek.



"Tek Aşkım"

Mark Duplass, Elisabeth Moss, Ted Danson ile Kiano Cason'ın oynadığı "Tek Aşkım" filmi, romantik komedi ve dram türünü harmanlayarak beyazpedeye taşıdı.



Filmin yönetmenliğini Charlie McDowell yaptı.



"Ejder Yuvası"

Haftanın animasyon yapımlarından Çinli yönetmen Yuefeng Song tarafından popüler bir oyundan 3 boyutlu olarak sinemaya uyarlanan "Ejder Yuvası" filminin seslendirmelerini Bianca Collins ve Blythe Auffarth yaptı.



Film, genç bir savaşçının kara ejderhayı yenmeye çalıştığı macerasını konu alıyor.



"Kuzular Firarda"

Mark Burton ile Richard Starzak'ın yönettiği ve John Sparkes, Omid Djalili, Richard Webber ile Kate Harbour'un seslendirdiği "Kuzular Firarda" filmi animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Çocuk kanallarında dizi şeklinde gösterilen filmde, başrol karakteri Shaun'nın komik ve macera dolu serüveni izlenebilecek. (AA)



