Ünlü isimlerle sinema dersleri başlıyor

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10 Nisan'da başlayacak sinema atölyelerinde Deniz Çakır, Mert Fırat, Pelin Esmer ve Tayfun Pirselimoğlu gibi ünlü isimler ders verecek.

İki yıl önce kurulan CAVA (Cinema and Audio Visual Arts) Enstitü 4’üncü döneminde beş farklı atölyeyle Ankaralı sinema severlerle buluşuyor. Deniz Çakır, Mert Fırat, Pelin Esmer ve Tayfun Pirselimoğlu gibi ünlü isimlerin ders vereceği atölyeler, 10 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

CAVA program yönetmeni Tufan Taştan’ın yürütücülüğünde ‘Bir Film Yaratmak’ sinema atölyesi ile senaryodan kurguya, film dilinden sinematografiye pratik olarak film yapımı anlatılacak. ‘Behzat Ç.’ ve ‘Cinayet’ dizilerinin senaristlerinden Birol Tezcan’ın yürütücülüğünde gerçekleşecek ‘Düşten Kağıda’ senaryo yazarlığı atölyesinde Pelin Esmer ve Tayfun Pirselimoğlu da deneyimlerini paylaşacak. Oyuncu Deniz Çakır ve Mert Fırat’ın danışmanlığındaki oyunculuk atölyesinin yürütücülüğünü Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Murat Çidamlı üstlenecek. ‘Muhsin Bey’, ‘Arabesk’, ‘Düttürü Dünya ’ gibi filmlerin görüntü yönetmenliğini yapmış Aytekin Çakmakçı yürütücülüğünde ‘Görüntünün Dili’ atölyesi gerçekleştirilecek. Sinema eleştirisi atölyesi ise Altyazı ve Sine-Cine dergileri koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Atölyelere son başvuru tarihi 10 Nisan.