Ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl’da

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Muhteşem Yüzyılın bu akşam ekrana gelecek yeni bölümüne sürpriz bir isim konuk oluyor

İtalya’dan İstanbul’a gelen Donna Gracia isimli güçlü bir kadını canlandıracak olan Dolunay Soysert, bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde Muhteşem Yüzyıl’a dahil oluyor.

İspanya’daki engizisyon zulmünden Portekiz’e kaçan ve burada dinini değiştirmek durumunda kalan Donna Gracia, eşinin ölümünden sonra kız kardeşinin eşiyle ortak ticaret yapmaya başlar. Zamanla döneminin en güçlü kadınlarından biri olur. Ancak Venedik’te esir edilir. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman devreye girerek Donna Gracia’yı İstanbul’a getirir. Gracia, İstanbul’a geldiği andan itibaren güzelliği, zenginliği ve zekasıyla taht oyunlarında rol almaya başlayacaktır.