Ünlü yönetmen hayatını kaybetti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'ndan emekli yazar ve yönetmen Başar Sabuncu, 72 yaşında vefat etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabuncu için 19 Haziran Cuma günü saat 10.30'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Sabuncu'nun cenazesi, Teşvikiye Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



Başar Sabuncu Kimdir?

Başar Sabuncu 9 Eylül 1943'te İstanbul'da doğdu. 1961 yılında Saint Joseph Lisesi'nden mezun olduktan sonra tiyatroya başlayan Sabuncu, 1964-1969 yılları arasında Ankara Radyosu Tiyatro Bölümü'nde çalıştı. Daha sonra 1974 yılında Muhsin Ertuğrul'un çağrısı üzerine İstanbul’da Şehir Tiyatroları’nda rejisörlük yapmaya başlayan Sabuncu'nun, 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından görevine son verildi. 8 yıl sonra yeniden Şehir Tiyatroları'na dönen Sabuncu, 2003 yılında emekli oldu.



Shakespeare, Çehov, Gogol, Lorca, Brecht, Genet, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Sabahattin Kudret Aksal, Oktay Arayıcı, Vasıf Öngören’in başyapıtlarını da kapsayan 40’a yakın tiyatro oyunu, 6 sinema filmi ve 100’ü aşkın radyo oyununun yönetmeni olan Başar Sabuncu’nun çalışmaları, 4’ü uluslararası olmak üzere birçok ödül aldı.



Filmleri:

Çıplak Vatandaş - 1985

Asılacak Kadın - 1986

Kupa Kızı - 1986 (Bunuel'in Belle de Jour filmine "nazîre")

Kaçamak - 1987

Zengin Mutfağı - 1988

Yolcu - 1994



(AA)