Ünlüler hangi dizileri izliyor?

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Magazin dünyasının ünlü isimleri hangi dizilerin müdavimi, işte yanıtı...

Hazırlayan: Murat Tamay, Nuriye Kırma / Hafta Sonu



Türk TV dizilerinin son yıllarda göstermiş olduğu gelişmeyle birlikte sinema filmi kalitesinde yapımlar orta ya çıktı. Hem oyunculuklar hem de görsellik ve prodüksiyon açısından izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapımlar komediden tarihe, dramdan aksiyona her zevke hitap ediyor. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin de sıkı takipçisi olduğu diziler ve oyuncular var.



Merak edenler için işte ünlü isimlerin seçimleri...



