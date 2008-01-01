Unutma Beni’den kanal değişikliği

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Fox'ta yayınlanan dizi, Show’a transfer oldu

Fox TV günlük dizilerine veda etmeye devam ediyor! 5 sezondur devam eden Deniz Yıldızı’nın Star TV’ye geçmesinin ardından, benzer bir yapım için daha transfer haberi geldi. 2008’den beri Fox TV’de ekranlara gelmekte olan günlük dizi Unutma Beni, kanal değişikliğine gitti. 1000’i aşkın bölümü geride bırakan, 6 sezondur devam eden Focus Film imzalı yapım; yeni sezondan itibaren Show TV kanalında seyirciyle buluşacak. Unutma Beni Eylül’den itibaren hafta içi her gün saat 14.45′te, Show ekranlarında olacak.



Yapımcılığını Nilgün Sağyaşar’ın üstlendiği, senaryosunu Moda Senaryo Evi’nin kaleme aldığı yapım; birçok dizinin aksine çekimlerini Ankara’da gerçekleşiyor. Unutma Beni’nin oyuncu kadrosunda Didem Özkavukçu, Osman Karakoç, Olcay Kavuzlu, Mithat Erdem, Çiğdem Aydın, Füsun Günuğur ve Kurtuluş Şakirağaoğlu gibi isimler yer alıyor.