Upton: Bikini sahnesinde daha iyi olabilirdim!

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Başrollerini Cameron Diaz, Leslie Mann ve Kate Upton'un paylaştığı The Other Woman önümüzdeki hafta vizyonda olacak

Kate Upton bu filmle birlikte ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Filmden daha çok konuşulan şey ise, Kate Upton'ın beyaz bikiniyle sahilde koşması oldu. Ancak Upton kendisini bu sahnede yetersiz bulduğunu söyledi. ''O sahnede daha iyi görünebilirdim" diyen Upton, kıvrımlı hatlarıyla podyumların da en çok aranan modellerinden. Kendisini eleştirenlere ve diyet yapması gerektiğini söyleyenlere vücut ölçülerinden memnun olduğunu söyleyen Upton, geçtiğimiz günlerde, göğüs ölçülerinden memnun olmadığını dile getirmişti. Upton, daha rahat bikini giyebilmek için daha küçük göğüsleri olmasını istediğini söyledi. The Other Woman filminin ilk set gününde çok gergin olduğunu söyleyen Upton, "Ne yapacağımı, neyle karşılacağımı bilmiyordum. Ama Leslie ve Cameron bana çok yardımcı oldu. Kendimi çok güvende hissettim. Bir komedi filminde kendinizi güvende hissetmeniz çok önemli. Ancak o zaman karakterinizi bir kenara koyup aptalca ve gülünç şeyler yapabiliyorsunuz." şeklinde konuştu.