Kanal D ekranlarının iddialı yapımı Uzak Şehir, başrollerini Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı ilk sezonuyla izleyicilerden tam not aldı. Aşk, dram ve entrika dolu hikayesiyle dikkat çeken dizi, sezon finali sonrasında merakla beklenen 2. sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

Uzak Şehir 2. sezon ne zaman başlayacak?

Dizinin 2. sezon başlangıç tarihi için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerden edinilen bilgilere göre, çekimleri başlayan dizinin 8 Eylül veya 15 Eylül 2025 Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor. Bu tarihler, dizinin eski yayın gününe sadık kalındığını gösteriyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son yılların en yüksek reyting rekorunu kıran dizi, 24 Ağustos'ta İstanbul'da sete çıktı. İstanbul çekimlerinin ardından ekip, Mardin'e geçerek çekimlere devam edecek.

Uzak Şehir'in Yeni Sezonunda Sırlar ve Dram Derinleşiyor

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir, Eylül ayında başlayacak olan yeni sezonunda izleyicileri soluksuz bir maceraya davet ediyor. Hikayenin daha da derinleşeceği, karakterlerin geçmişleriyle hesaplaşacağı ve beklenmedik olayların yaşanacağı belirtiliyor.

Dizinin sezon finalinde yarım kalan ilişkiler, ortaya çıkan sırlar ve dramatik ayrılıklar, yeni sezona damgasını vuracak. Hayranları tarafından büyük bir merakla beklenen bu gelişmelerin etkileri, yeni bölümlerde daha yoğun bir şekilde hissedilecek. Uzak Şehir, entrika, aşk ve dram dolu hikayesiyle yeni sezonda da ekran başındakileri şaşırtmaya devam edecek.