Uzak Şehir bugün var mı? Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı
Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Uzak Şehir, bu akşam (20 Nisan 2026) ekrana gelecek olan 58. bölümüyle izleyiciyi yine derin bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanıyor. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı.
Albora konağındaki fırtına, bu akşam yayınlanacak olan 58. bölümle yerini büyük bir kırılmaya bırakıyor. Meryem’in gelişiyle taşların yerinden oynadığı Uzak Şehir, karakterlerin geçmişle gelecek arasındaki sıkışmışlığını çarpıcı bir dille ekrana taşıyacak.
20 Nisan 2026 Pazartesi akşamı saat 20:00'de Kanal D'de izleyeceğimiz yeni bölümde öne çıkan düğüm noktaları şunlar:
İki Kadın, Tek Konak: Alya ve Meryem Karşı Karşıya
Meryem’in gelişi sadece bir misafirlik değil, konaktaki otoritenin ve geçmişin yeniden paylaşımı anlamına geliyor.
Alya'nın Mesafesi: Alya, bu "yeni ortaklığa" karşı duvarlarını örse de Meryem'in varlığı her adımda kendini hissettiriyor.
Yüzleşme: Bastırılan duyguların patlama noktası, iki kadının karşı karşıya geldiği o gerilimli sahnede gizli.