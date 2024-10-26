Uzak Şehir dizisinden yeni fragman yayınlandı! Dizinin yayın günü belli oldu

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan AyNA Yapım imzalı dizi Uzak Şehir’in yayın tarihi belli oldu. 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.