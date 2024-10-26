Uzak Şehir dizisinden yeni fragman yayınlandı! Dizinin yayın günü belli oldu
Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi Kanal D’nin yeni dizisi ‘Uzak Şehir’den yeni fragman yayınlandı. Dizinin yayın günü de belli oldu...
Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ı buluşturan AyNA Yapım imzalı dizi Uzak Şehir’in yayın tarihi belli oldu. 11 Kasım Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek diziden yeni bir tanıtım daha yayınlandı.
Yayınlanan tanıtımda bir annenin evladı için çırpınışları dikkat çekerken; dizinin sürükleyici hikayesinin de ipuçları veriliyor.
Kanal D’nin 11 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak olan, Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı dizisi ‘Uzak Şehir’ dizisi kadrosu ve hikayesiyle merakla bekleniyor. Mardin’in büyülü dünyasında çekimleri gerçekleştirilen diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer’in oyuncu kadrosunda buluştuğu diziden yayınlanan yeni tanıtımda Alya Albora kocasının ailesinin topraklarında bir çıkmaza düşüyor. Oğluyla Mardin’den gitmek istediğini söyleyen Alya, karşısında torununu Albora topraklarında yetiştirmeye kararlı kayınvalidesi Sadakat Albora’yı buluyor. Oğluyla kaçma planları yapan Alya’ya Cihan engel olurken tanıtımda dizide olacaklara dair yeni sinyaller veriliyor.