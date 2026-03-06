Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: “İlk görüşte aşk mı oldu?"
Kanal D’nin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uzak Şehir, 53. bölüm 2. tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi. Mardin’in sert coğrafyasında geçen hikâyede, bu hafta fedakarlık ve trajedi bir arada yaşanacak.
Oyuncu kadrosu, hikayesi ve mekanları ile adından söz ettiren dizi Uzak Şehir, yeni bölümü ile ekrana geliyor.Heyecanla beklenen yeni bölüm, 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.
Kanal D’nin başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yer aldığı, her bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Uzak Şehir, 53. bölüm 2. tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getirdi.
Küçük Cihan’ın saklandığı yeri nihayet tespit eden Cihan Albora, yanına Alya ve sadık adamlarını alarak baskına gider. Albora ailesinin bu kararlı hamlesi, tansiyonu zirveye taşırken büyük bir kargaşanın da fitilini ateşler.
Fragmanın en sarsıcı anı ise final sahnesinde yaşanıyor. Kargaşa sırasında namluların ve tehlikenin ortasında kalan Küçük Cihan'ı korumak için kendini siper eden Nare, hızla gelen bir aracın altında kalıyor.