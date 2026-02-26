Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Yemin olsun, ben o Boran'ı affetmeyeceğim!"

Fragmanın merkezinde, bir annenin kalbini paramparça eden o fedakarlık var. Ecmel, silahını doğrudan Cihan’ın (Ozan Akbaba) şakağına dayamışken; Alya (Sinem Ünsal), sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına en ağır bedeli ödüyor. Kendi oğlu Cihan Deniz’in yerini söyleyerek Cihan’ı ölümün kıyısından çekip alıyor ancak bu hamleyle evladını ateşe atmanın vicdan azabıyla sarsılıyor.