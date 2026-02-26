Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 2. fragman: "Yemin olsun, ben o Boran'ı affetmeyeceğim!"
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 52. bölüm 2. tanıtım fragmanıyla izleyicileri yine ekran başına kilitledi. 26 Şubat 2026 itibarıyla yayınlanan yeni fragman, Albora ailesi ile Ecmel arasındaki savaşın artık geri dönülemez bir noktaya geldiğini gösteriyor.
Uzak Şehir’in 52. bölüm 2. fragmanı, Albora topraklarında artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ilanı niteliğinde. 26 Şubat 2026 itibarıyla yayınlanan tanıtım, izleyiciyi hem bir annenin çaresizliğiyle hem de bir ağanın dinmeyen öfkesiyle yüzleştiriyor.
Fragmanın merkezinde, bir annenin kalbini paramparça eden o fedakarlık var. Ecmel, silahını doğrudan Cihan’ın (Ozan Akbaba) şakağına dayamışken; Alya (Sinem Ünsal), sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına en ağır bedeli ödüyor. Kendi oğlu Cihan Deniz’in yerini söyleyerek Cihan’ı ölümün kıyısından çekip alıyor ancak bu hamleyle evladını ateşe atmanın vicdan azabıyla sarsılıyor.
Boran’ın ihaneti bardağı taşıran son damla oldu. Kardeşlik bağlarının tamamen koptuğu o anlarda Cihan’ın ağzından dökülen şu sözler, 52. bölümün ruhunu özetliyor:
“Yemin olsun, ben o Boran’ı affetmeyeceğim!”
Bu yemin, Albora konağında suların durulmayacağını ve Cihan’ın artık sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, kendi kanından olanlarla da amansız bir savaşa gireceğini gösteriyor.