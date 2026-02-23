Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: “Ben bu yüzüğü takmanı istiyorum…”
Kanal D’nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 51. bölümünden gelen 3. tanıtımıyla izleyiciyi yine ekran başına kilitleyecek duygusal bir fırtınanın sinyallerini verdi. Cihan ve Alya arasındaki imkansızlıklarla dolu aşk, bu kez velayet düğümüne takılıyor.
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir, 51. bölümüyle izleyiciyi hem aksiyonun hem de büyük bir vicdan azabının tam ortasına bırakmaya hazırlanıyor.
Yayınlanan 3. fragman ve bölüm özeti, Albora ile Ecmel cephesi arasındaki savaşın artık geri dönülemez bir noktaya ulaştığını gösteriyor.
Cihan’ın, Cihan Deniz’i korumak adına Ecmel’in evini ateşe vermesi, köprüleri tamamen atıyor. Bu hamle sadece fiziksel bir saldırı değil, iki aile arasındaki güç dengelerini yerle bir eden bir meydan okuma:
Tüm bu kaosun içinde Cihan ve Alya, birbirlerine olan inançlarını yitirmeden cephenin en önünde duruyor.
Cihan, Boran ve Ecmel’i zayıflatmak için her yolu denerken, Ecmel’in eline geçen "görünmez destek" savaşın seyrini değiştirecek. Bu gizemli müttefikin kim olduğu dizinin en büyük merak konusu.