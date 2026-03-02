Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Sesini duyacaksın demiştim..."
Büyüleyici atmosferi ve sürükleyici hikaye kurgusuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen Uzak Şehir, bu akşam (2 Mart 2026 Pazartesi) merakla beklenen 52. bölümüyle Kanal D ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümünden paylaşılan 3. fragman, hikâyedeki tansiyonun doruk noktasına çıkacağının sinyallerini verdi.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Uzak Şehir, derin karakter ilişkileri ve sürükleyici anlatımıyla bu akşam 52. bölümüyle Kanal D ekranlarında fırtına estirmeye hazırlanıyor.
Yayınlanan 3. fragmanla birlikte Alya’nın evlat özlemi ve Cihan’ın stratejik hamleleri arasındaki gerilim doruk noktasına ulaştı.
Albora’da Alarm: Deniz Kayıp
Cihan Deniz’in aniden ortadan kaybolması, Albora hanedanlığını ayağa kaldırır. Bu kaybın hesabını en ağır şekilde sormaya kararlı olan Cihan, intikam planlarını devreye sokarken; Ecmel’in desteğiyle güç kazanan Boran, savaşı kazandığını düşünse de kendi oğlunu zapt etmekte zorlanınca işler beklediği gibi gitmez.
Alya’nın Tehlikeli Takibi
Oğlunun sesini duyduğu gizli bir çağrının peşinden tek başına giden Alya, evladına kavuşma hayalleri kurarken kendini büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Cihan, izini kaybettiren Alya’ya ulaşmak için tüm adamlarını seferber eder. Ancak Alya’ya ilk ulaşan şeyin bir umut mu yoksa yeni bir felaket mi olacağı büyük bir merak konusu.