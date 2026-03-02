Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünden 3. fragman: "Sesini duyacaksın demiştim..."

Alya’nın Tehlikeli Takibi

Oğlunun sesini duyduğu gizli bir çağrının peşinden tek başına giden Alya, evladına kavuşma hayalleri kurarken kendini büyük bir bilinmezliğin ortasında bulur. Cihan, izini kaybettiren Alya’ya ulaşmak için tüm adamlarını seferber eder. Ancak Alya’ya ilk ulaşan şeyin bir umut mu yoksa yeni bir felaket mi olacağı büyük bir merak konusu.