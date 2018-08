Uzayda alternatif bir yaşam projesi bilim kurgu esprilerinin ötesine geçti artık. Sinema ve televizyon dünyasının tıpkı yapay zeka gibi uzayda kolonisel bir yaşam ihtimaline ilgisiz kalması düşünülebilir miydi peki? Elbette hayır.

Uzayda kurulması planlanan koloniler ve uzay turizmi, son dönemin en popüler konularından. Amazon’un CEO’su Jeff Bezos, kendi şirketi Blue Origin ile uzay turizmine adım attı ve New Shepard adlı kapsülünü geçen yıl tanıttı ama en büyük rakibi, iş dünyasının popüler isimlerinden Richard Branson’ın uzay turizmi için kurduğu Virgin Galactic. Rus Space Adventures şirketi ise Rus Uzay Ajansı ile yedi multimilyoneri uzaya götürmüştü kaç sene önce. Tabii her şeyin bir bedeli var. Atmosferin bittiği noktaya yani dünya yörüngesine kadar çıkılan uçuşlara katılmak için 200 bin dolar ödemeniz gerekiyor. Teknoloji dünyasının flaş ismi, Tesla Motors şirketinin CEO’su Elon Musk’ın Mars’ın kolonileştirilmesini sağlamak amacıyla kurduğu SpaceX’i ise şubattaki Falcon Heavy roketin fırlatışından sonra yepyeni denemelere gebe.







HEDEFİMİZ MARS

1958 yılında kurulan NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi), sinema sektörüne yepyeni ufuklar açtı. Hollywood sineması, gezegenimizin dışında bir yaşam kurma fikrini bağrına basalı çok oldu ama iştahı dinmedi, yenileri yağmur gibi geliyor. En popüler olanları tabii ki Kızıl Gezegen Mars’ta kurulacak yaşamla ilgili olanları. Ridley Scott’ın The Martian (Marslı) filmi, bir kaza sonrası Mars’ta tek başına kalan bir astronotun macerasını anlattı. Alfonso Cauron’un Gravity’si (Yerçekimi) çaresizce uzayın derinliklerine savrulan Sandra Bullock ile hayli ses getirdi. Christopher Nolan’ın Interstellar’ı (Yıldızlararası) son dönemin kült yapımları arasında yerini aldı. Vee Stanley Kubrick’ten 8.3’lük IMDb puanıyla 1968 tarihli bir başyapıt. Ağır, dikkat isteyen, yoğun ve derin 2001: A Space Odyssey (2001: Bir Uzay Destanı).







YENİ SALGIN: LOST IN SPACE

The Expanse, Ascension ve son dönemde The 100, uzayda kolonisel yaşam fikrinden yola çıkan başarılı yapımlar. Şimdi yeni bir salgın var, Netflix’in yeni dizisi Lost in Space. İnsanlığı kurtarmak için uzayda koloni kurmak amacıyla gönderilen gruptaki Robinson Ailesi’nin macerası aslında 1965-1968 yılları arasında gösterildi ama olaylar bu kez günümüzün 30 yıl sonrasında geçiyor. Uzayda sömürgeleştirmenin başladığı dönemde Robinson Ailesi, yeni bir koloni kurmak için yola çıkıyor ama rotalarından sapıyorlar. Bilmedikleri bir gezegene mecburi iniş yapmak zorunda kalıyorlar. Peki önümüzdeki günlerde hangi dizileri izleyeceğiz? Netflix’in orijinal dizisi, Danimarka yapımı The Rain, yağmurla gelen ölümcül bir virüsten sağ kalanların maceralarını anlatacak ve 4 Mayıs’ta başlayacak. Yeni Lost olarak nitelendirilen The Crossing, günümüzden 180 yıl sonrasına götürecek seyircileri. Maniac ise merakla beklediklerimiz arasında.