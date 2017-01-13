Jennifer Lawrence ve Chris Pratt'in rol aldığı Uzay Yolcuları/Passengers 13 Ocak 2017’de vizyona girecek.

Jennifer Lawrence (Aurora) ve Chris Pratt (Jim) bu heyecanlı aksiyon gerilim filminin başrollerinde yer alıyorlar. Aurora ve Jim, 120 yıl süresince uyuyarak başka bir gezegene gitmekte olan binlerce yolcudan ikisidir. Ancak, uyku kabinleri onları 90 yıl önce uyandırır. Şimdi, ikisi de bu yanlışlığın nedenini bulmak ve binlerce yolcusu ile uzayda ilerlemekte olan gemilerinin kaderini değiştirmek zorundadırlar.





Yönetmen: Morten Tyldum

Yazar: Jon Spaihts

Yapımcılar: Neal H. Moritz, Stephen Hamel, Michael Maher, Ori Marmur

Oyuncular: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia