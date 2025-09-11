'Veliaht' dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Show TV'nin yeni dizisi Veliaht bu akşam başlıyor

FARO ve Gold Film ortaklığında çekilen ve merakla beklenen yeni dizi Veliaht, izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizi, bugün SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt'un imzası olan dizinin senaryosu ise Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alındı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise usta isim Sinan Öztürk oturuyor.

'Veliaht' dizisi konusu ne?

Dizi, otogarda eski gücünü kaybeden ve oğlu yerine geçecek bir "veliaht" arayan Zülfükar Karslı ile babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un hayatlarının kesişmesini konu alıyor.

Bu tesadüfi karşılaşma, başta Zülfikar Karslı’nın çocukları Zafer, Kudret, Derya ve Cennet olmak üzere herkesin hayatını kökünden değiştirecek olayların fitilini ateşleyecektir. Otogara Zafer Karslı kimliğiyle adım atan Timur, Zafer'in karısı Reyhan ile karı koca rolü yapmak zorunda kalır.

Ancak bu sahte rol, zamanla gerçek duygulara dönüşecek ve Karslı Konağı'ndaki iki tutsak, Timur ve Reyhan, yalanlarla örülü bu dünyada aşkları için savaşmak zorunda kalacaktır.

'Veliaht', güç, miras ve aile içi çatışmalarla dolu sürükleyici bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

'Veliaht' dizisi oyuncu kadrosu

SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Veliaht', zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Sektörün usta isimleri ile genç yeteneklerini bir araya getiren dizi, güçlü kadrosuyla ekran macerasına iddialı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi birçok tanınmış isim yer alıyor.

Veliaht'ın ilk bölümünde neler olacak?

Otogarın manevi babası Zülfikar Karslı, sağlık sorunlarıyla boğuşmaktadır. Otogar ahalisinin oğlu Zafer’in gelip başa geçmesine dair baskılarını bir süredir geçiştirmeyi başarmıştır.

Ancak öldürülen babasının intikamını almak için Esenler’e taşınan Yahya’ın da gelmesiyle Zülfikar’ın hasta oğlu Zafer yerine bir veliaht bulmaktan başka şansı kalmaz.

Kız kardeşi ve annesine tek başına bakmaya çalışan seyyar tamirci Timur’un yolunun Karslı ailesiyle kesişmesi herkesin hayatını kökünden değiştirecektir.

Veliaht fragmanı