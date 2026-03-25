Veliaht final mi yapıyor? Veliaht finali ne zaman?
Ekran yolculuğuna büyük umutlarla başlayan ancak reyting savaşlarında beklediği ivmeyi yakalayamayan Veliaht, sadık izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor. Peki Veliaht final mi yapıyor? Veliaht finali ne zaman?
Bayram tatili nedeniyle verilen bir haftalık aranın ardından, Veliaht dizisi düğümleri çözecek olan final bölümü yarın akşam (26 Mart Perşembe) ekrana gelecek.
Final Bölümünde Neler Olacak? (26. Bölüm)
Dizinin 26. bölümüyle final yapacağı kesinleşti. Kars’ta çekilen sahnelerin ardından set ekibi İstanbul’a dönerek hikayenin son parçalarını birleştirdi.
Timur ve Reyhan’ın yalanlarla başlayan hikayesi gerçek bir aşka dönüşmüştü. Finalde bu ikilinin Faroz’un (Ömer Karslı) kurduğu oyunlara karşı nasıl bir duruş sergileyeceği merak konusu.
Son fragmanlarda Kudret’in "Annem ve babamın intikamını aldım" sözleri, Karslı ailesinde taşların yerinden oynayacağının sinyalini verdi.
Otogarın kontrolünü ele geçirmek isteyen Faroz’a karşı Yahya ve Timur’un son hamlesi, dizinin kaderini tayin edecek.