Veliaht ne zaman final yapıyor? Veliaht final bölümünde neler olacak?
Show TV’nin Kars’ın büyüleyici atmosferini ekranlara taşıyan, başrollerini Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün paylaştığı sevilen dizisi "Veliaht" için maalesef veda vakti yaklaştı. Peki Veliaht ne zaman final yapıyor? Veliaht final bölümünde neler olacak?
Show TV’nin Kars’ta başlayıp İstanbul’da düğümlenen hikâyesiyle dikkat çeken dizisi "Veliaht", 26. bölümüyle ekranlara veda ediyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın da belirttiği üzere, yüksek prodüksiyon maliyetlerinin reytinglerle karşılanamaması projenin sonlanmasındaki temel etken oldu.
Dizinin çekimleri Kars’ta tamamlandı ve ekip, hikâyeyi sonlandırmak üzere İstanbul’daki set çalışmalarına odaklandı.
Final Bölümü: 26. Bölüm.
Yayın Tarihi: 19 Mart 2026 Perşembe, Saat 20:00.
Kanal: Show TV.
Finalde Çözülecek Düğümler
Sızan bilgilere göre, izleyicileri şu kritik gelişmeler bekliyor:
Gerçek Veliaht Kim? Zahide ve Zülfikar’ın oğlu üzerinden ortaya çıkacak gerçeklerle, Zülfikar Karslı’nın imparatorluğunun gerçek mirasçısı nihayet gün yüzüne çıkacak.