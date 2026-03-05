Veliaht Zafer neden öldü? Bora Akkaş diziden neden ayrıldı?
Show TV’nin Kars’ın soğuk atmosferinde geçen ve büyük ilgiyle takip edilen dizisi Veliaht, son bölümünde yaşanan sarsıcı bir veda ile gündeme oturdu. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan Zafer Karslı'nın hikayesi, izleyicileri gözyaşlarına boğan dramatik bir finalle sona erdi. Peki Veliaht Zafer neden öldü? Bora Akkaş diziden neden ayrıldı?
Show TV’nin Kars’ın dondurucu atmosferinde geçen sarsıcı hikâyesi Veliaht, son bölümünde izleyicileri ekrana kilitleyen dramatik bir veda ile gündeme oturdu. Dizinin en sevilen ve derinlikli karakterlerinden biri olan Zafer Karslı, kendi gerçekliğiyle yüzleştiği trajik bir finalle hikâyeye veda etti.
Zülfikar Ağa’nın öz oğlu olmadığını öğrenmesiyle dünyası başına yıkılan Zafer, yaşadığı ağır psikolojik buhranın ardından geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Bölümün final sahnesinde Zülfikar ve Timur’un, Zafer’i karlar içinde hareketsiz halde bulması izleyicileri derinden sarstı.
Karakterin ölümüyle birlikte, Bora Akkaş’ın dizideki serüveni de resmen noktalanmış oldu. Akkaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu rolü çok sevdiğini belirterek şu sözlerle veda etti:
"Zafer'i oynamayı, Veliaht'ı iliklerime kadar sevdim. Karakterin macerasını tamamladığını ve bu noktaya ulaşması gerektiğini hissettim. Elveda Zafer Karslı..."
Zafer’in ölümü, Karslı ailesindeki tüm dengeleri altüst ederken dizinin ilerleyişinde de önemli değişikliklere yol açıyor:
Kars’taki çekimlerin ardından hikâye, 26. bölüm itibarıyla yeniden İstanbul’a taşınıyor. Zafer’in yokluğu, özellikle Zülfikar ve Timur karakterleri üzerinde derin izler bırakacak. Derya’nın Beyazıt’tan boşanması ise hikâyeye yeni bir soluk getirdi.