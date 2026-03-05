Veliaht Zafer neden öldü? Bora Akkaş diziden neden ayrıldı?

Karakterin ölümüyle birlikte, Bora Akkaş’ın dizideki serüveni de resmen noktalanmış oldu. Akkaş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu rolü çok sevdiğini belirterek şu sözlerle veda etti:

"Zafer'i oynamayı, Veliaht'ı iliklerime kadar sevdim. Karakterin macerasını tamamladığını ve bu noktaya ulaşması gerektiğini hissettim. Elveda Zafer Karslı..."