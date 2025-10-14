Victoria Secret Show 2025 ne zaman, saat kaçta? Victoria Secret Show nereden izlenir?

2025 Victoria's Secret Fashion Show için geri sayım başladı. Marka, hayranlara bu yılki şovdan neler bekleyebileceklerini ipuçlarıyla gösteriyor ve oldukça büyük gösteri vaat ediyor. Modeller, ikonik melek kanatlarıyla podyuma çıkacak, müzik konukları ise şovun tamamına eşlik edecek. Türk oyuncu Özgü Kaya da özel davetli olarak defilede yer alacak.

Victoria Secret Show 2025 ne zaman, saat kaçta?

Victoria's Secret Fashion Show 2025, New York’ta 15 Ekim gecesi düzenlenecek ve Türkiye saatiyle 16 Ekim sabahı 02.00’de başlayacak.

Victoria Secret Show nereden izlenir?

Etkinlik, Victoria’s Secret Türkiye’nin resmi Instagram hesabından, Amazon Prime, YouTube'dan izlenebilecek.

Adriana Lima defilenin ilk çıkında

Eylül başında yapılan ilk duyuruda markanın müdavinleri Adriana Lima, Alex Consani, Anok Yai, Joan Smalls, Lily Aldridge ve Yumi Nu yer aldı. Ardından, Victoria's Secret WNBA yıldızı Angel Reese’in şovda ilk çıkışı yapacağını açıkladı.

Açıklanan diğer modeller arasında Ashley Graham, Paloma Elsesser, Alessandra Ambrosio ve daha fazlası bulunuyor.