Vizyona girmeden yasaklandı

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Merakla beklenen filme şimdiden yasak geldi.

Türkiye’de yeni filminin çekimlerine devam eden Russell Crowe’un yakında vizyona girecek filmi Ortadoğu’dan darbe aldı. Crowe, Nuh peygamberi canlandırdığı yeni filmi Noah ile yakında yeniden beyazperdede olacak. Ancak film henüz vizyona girmeden eleştiri oklarının hedefinde. Hollywood Reporter sitesinde yer alan habere göre, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki temsilciler, yapımın dağıtımcı şirketi Paramount’a filmi gösterime sokmayacaklarını bildirdi. Mısır, Ürdün ve Kuveyt’in de benzer bir karar alması bekleniyor.

Mısır’da Al-Azhar adlı bir İslam enstitüsü filmi kınayarak, gösteriminin yasaklanmasını istedi. Enstitü yaptığı yazılı açıklamada, filmin İslam dininin inaç ve kurallarına ters düştüğü belirtildi. Filmin 3 Nisan’da Türkiye’de vizyona girmesi bekleniyor.