'Web Therapy' 4. sezonuyla Ekimde geri dönüyor

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Lisa Kudrow’un bir online terapisti canlandırdığı ve her bölümde bir hastasıyla yaptığı seansı izlediğimiz Web Therapy, 22 Ekim’de yeni sezonuyla yayına başlayacak.

Dizinin yeni sezonunda da konuk oyuncu listesi epey kabarık. Dizinin her bölümünde ünlü konukların, Kudrow’un canlandırdığı terapist Fiona Wallace karakterinin hastası olarak karşımıza çıktığı dizinin yeni sezonunda da heyecan verici isimler yer alıyor.



Dizinin ilk üç sezonunda, Kudrow’un Friends‘ten rol arkadaşı olan üç kişi diziye konuk olmuştu. Bu sezon da Friends‘in Chandler Bing’i Matthew Perry, Fiona Wallace’la terapi yapacak isimlerden biri. 22 Ekim’de başlayacak Web Therapy’nin dördüncü sezonunda ayrıca Gwyneth Paltrow, Dax Shepard, Jon Hamm ve Jesse Tyler Ferguson da karşımıza çıkacak.