Anasayfa Plus Sinema & Televizyon Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı
Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı
Son dönemin popüler yapımları arasında yer alan Wednesday'in ikinci sezon çekimleri sona erdi. Başrolünde Jenna Ortega’ya yer veren dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraf paylaşıldı. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
1 / 5
İlk sezonu 2022’de yayınlanan ve kısa sürede dünyanın en çok izlenen dizileri sıralamasına dahil olan Wednesday'in ikinci sezon çekimleri sona erdi.
2 / 5
Başrolünde Jenna Ortega’ya yer veren dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraf paylaşıldı.
3 / 5
Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.
4 / 5
Dizinin ikinci sezon konusu şöyle:
Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.