Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı

Son dönemin popüler yapımları arasında yer alan Wednesday'in ikinci sezon çekimleri sona erdi. Başrolünde Jenna Ortega’ya yer veren dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraf paylaşıldı. Peki Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak?

Özge Çolak

Özge Çolak
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Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı - Resim : 1

İlk sezonu 2022’de yayınlanan ve kısa sürede dünyanın en çok izlenen dizileri sıralamasına dahil olan Wednesday'in ikinci sezon çekimleri sona erdi. 

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Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı - Resim : 2

Başrolünde Jenna Ortega’ya yer veren dizinin yeni sezonundan ilk fotoğraf paylaşıldı.  

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Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı - Resim : 3

Dizi 2025 yılında 2. sezonu ile geri dönüyor. Ancak yapım şirketi henüz tam tarih vermedi.

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Wednesday 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İlk fotoğraf paylaşıldı - Resim : 4

Dizinin ikinci sezon konusu şöyle:

Dizi, Wednesday Addams'ın Nevermore Akademisi'ndeki öğrencilik yıllarında geçen ve doğaüstü gizemlerle dolu olan bir dedektif öyküsünü konu alıyor.