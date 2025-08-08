Wednesday 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Charles Addams'ın ikonik Wednesday Addams karakterinden esinlenerek oluşturulan bu Amerikan yapımı doğaüstü gizem-komedi dizisi Wednesday, Netflix platformunun en sevilen dizilerinden birisi haline geldi. İlk sezonu yoğun ilgi gören dizinin 2. sezonu 6 Ağustos tarihinde erişime açıldı. İkinci dört bölümlük kısım ise 3 Eylül itibariyle erişime açılacak. İzleyicilerin gözleri şimdi 3. sezon tarihine çevrildi.

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN?

Başrolünü Jenna Ortega'nın üstlendiği popüler dizi "Wednesday", 23 Temmuz 2025 tarihinde resmi olarak 3. sezon onayını aldı. Nevermore Akademisi'ndeki gizemli olayları ve Addams Ailesi'nin hikayesini izleyiciyle buluşturan yapım, 2. sezonu henüz yayınlanmadan yeni sezonun garantisini almıştı.Netflix de 3. sezondan ilk afişi paylaştı.

Ancak, dizinin 3. sezonunun ne zaman ekranlara geleceği henüz netleşmedi. Yapımcılar ya da yayın platformu Netflix tarafından kesin bir tarih verilmedi. Dizinin hayranları, 3. sezon için 2027 yılını bekleyebilecekleri yönünde tahminler yürütüyor.

Wednesday 2. sezonda neler oluyor?

Başrol oyuncusu Jenna Ortega'nın canlandırdığı Wednesday Addams, ikinci sezonda Nevermore Akademisi'ne geri dönüyor. Ancak bu dönüş, genç kahraman için beklenmedik bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. Görü yeteneği sayesinde Wednesday, yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümüne şahit oluyor ve bu duruma kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday, Enid'i kurtarmak ve geleceği değiştirmek için zorlu bir mücadeleye girişmek zorunda kalacak.

Dizinin ikinci sezonunda mevcut kadroya birbirinden ünlü isimler dahil oluyor. Emma Myers, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzmán gibi isimlerin yer aldığı kadroya Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O’Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve sürpriz bir şekilde Lady Gaga gibi yıldızlar katılıyor. Bu güçlü oyuncu kadrosu, yeni sezonun hikayesine derinlik katmaya hazırlanıyor.

