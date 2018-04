Whitney Houston'ın hayatı sinemalarda!

İki yıl önce hayatını kaybeden ABD’nin unutulmaz şarkıcısı Whitney Houston’ı beyaz perdede Yaya DaCosta canlandıracak

Yönetmenliğini, oyuncu Angela Bassett’ın üstleneceği "I Will Always Love You: The Whitney Houston Story" adlı filmde, efsane şarkıcıyı Yaya DaCosta canlandıracak.



Bassett’ın ilk kez kamera arkasına geçeceği filmde, DaCosta da Lee Daniels’ın yönettiği The Butler gibi filmlerdeki yardımcı rollerden sonra ilk başrolünde görev almış olacak. Bassett, filmle ilgili yaptığı açıklamada “Hayatım boyunca Whitney’e büyük saygı duydum. Şimdi onun hikâyesini filmleştireceğim için gurur duyuyorum” dedi.



Senaryosunu Shem Bitterman’ın yazdığı yapımın, gelecek yıl vizyona girmesi planlanıyor.