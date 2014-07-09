Yakın dönem Meksika sineması Akbank Sanat'ta

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Akbank Sanat sinema severleri sevindirecek harika bir etkinliğe daha imza atıyor. İşte detaylar...

Akbank Sanat, İstanbul Cervantes Enstitüsü, Meksika Büyükelçiliği, AMEXCID (Meksika Uluslararası İşbirliği Ajansı) ve IMCINE’nin (Meksika Film Enstitüsü) işbirliğiyle Temmuz ayı boyunca “Yakın Dönem Meksika sineması”nın seçkin örneklerini izleyici ile buluşturacak.



Etkinlik kapsamında; Odín Salazar Flores’in yönetmenliğini yaptığı 2011 yapımı Davarlar (Burros) 9 Temmuz ve 19 Temmuz’da, El Corralito’daki çiftçilerinin zor ama basit ve güzel yaşamından kesitler sunan Lupe ve İneği (Lupe El De La Vaca) 16 Temmuz ve 19 Temmuz’da; aynı aileye mensup üç kadının gözünden aşk ve ilişkileri anlatan Birlikte Kalabilmek İçin Reçeteler (Cilantro Y Perejil) 12 Temmuz ve 23 Temmuz’da ve Laura Gardos Velo’nun yönettiği 2011 yapımı Yıllar Sonra (Anos Despues) 26 Temmuz’da izleyici ile buluşacak.



ETKİNLİK:

AKBANK SANAT SİNEMA KUŞAĞI - “YAKIN DÖNEM MEKSİKA SİNEMASI’NA BİR BAKIŞ”

Yer: Akbank Sanat



Program:

• Davarlar (Burros)

Tarih: 9 Temmuz 2014, Çarşamba Saat: 14.00

Tarih: 19 Temmuz 2014, Cumartesi Saat: 17.00



• Lupe ve İneği (Lupe El De La Vaca)

Tarih: 16 Temmuz 2014, Çarşamba Saat: 14.00

Tarih: 19 Temmuz 2014, Cuma Saat: 14.00



• Birlikte Kalabilmek İçin Reçeteler (Cilantro Y Perejil)

Tarih: 12 Temmuz 2014, Cumartesi Saat: 17.00

Tarih: 23 Temmuz 2014, Çarşamba Saat: 14.00



• Yıllar Sonra (Anos Despues)

Tarih: 26 Temmuz 2014, Cumartesi Saat: 14.00



Etkinlik ücretsizdir. Filmler, orijinal dillerinde (İspanyolca) ve Türkçe altyazılı gösterilecektir.