Yalan Dünya da bitiyor!

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Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan Dünya final yapıyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Gülse Birsel, Beyazıt Öztürk, Füsun Demirel, Altan Erkekli, Rutkay Aziz, Hasibe Eren, Olgun Şimşek, Sarp Apak,Öner Erkan, İrem Sak gibi isimlerin yer aldığı 'Yalan Dünya' dizisi, düşen reytingleri nedeniyle final yapacak.



Dizinin senaristi Gülse Birsel, önce dizinin 100. bölümde final yapacağını söylese de daha sonra yaptığı açıklamada Kanal D ile konuşarak diziyi birkaç hafta içinde bitireceklerini söyledi.



Bir veda açıklaması da yayınlayan Birsel, yeni reyting sistemi nedeniyle finale doğru dizideki konuları toparlama fırsatı bulamadıklarını belirterek tepkisini de dile getirdi. Bir süre ekranlarda olmayacağını da söyleyen Birsel, Hürriyet'teki yazılarına devam edecek.



İşte Gülse Birsel'in veda yazıs:

"90 bölümdür seyrettiğiniz Yalan Dünya’nın finalini yılbaşı gecesi yapmayı planlıyorduk. Ancak yeni reyting sisteminin cilveleri ve dizinin yüksek maliyeti sebebiyle, Kanal D ile konuşarak bu tarihi biraz daha erkene çekmeye ortaklaşa karar verdik. Birkaç haftaya veda edeceğiz. Bu kadar uzun zaman ekranda kalma fırsatını çok az dizi yakalıyor. Kanal yetkililerinin söylediğine göre, son dört sezonda başlayan dizilerden ömrü en uzun olanı Yalan Dünya. Bunun için, bize 90 hafta ilgi gösteren tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler. Bizim için daha önemlisi, sektörün şartları elverdiğince (Yılda 35 çarpı 120 dakika) her bölüm belli bir standardı düşürmeden finale kadar gelmekti. Umarım fena değildik. Dizimiz çok sevildi ve konuşuldu. Birçok ödül aldı. İçinden çıkan karakterlerle reklam dünyasına katkıda bulundu bile diyebiliriz! Yalan Dünya bu popülaritesiyle bize coşku, gurur, kalp çarpıntısı vs dışında, 130 dakika çekmeye çalıştığımız günlerde isyan duygusunu da tattırdı! Ama genellikle çok heyecanlı ve eğlenceli zamanlardı. Kanal D’ye bugüne kadar verdikleri destek için teşekkürler. Yeni reyting evreni bu yıl herkese çok gizemli sürprizler sunduğundan (!), finale doğru hikayeleri toparlayıp noktalama imkanı bulamadık. Sevdiğiniz karakterleri Yalan Dünya’nın kurmaca Cihangir’inde, hayalinizde yaşatmaya devam edin, ve kusurumuza bakmayın. Çok tatlı bir uygulayıcı yapımcıyla, nefis bir yönetmenle, olağanüstü yetenekli oyuncularla ve harikulade bir kamera arkası ekibiyle çalıştığım için şanslı hissediyorum. Hepsine minnettarım. Gupse’nin, Sarp’ın filmleri başlıyor. Necip’in filmi, Öner’in tiyatro oyunu yolda. Hasibe’nin, Haki’nin, Füsun’un, Seda’nın oyunları, Bartu’nun konserleri, Beyazıt’ın şovu devam ediyor. Onun dışında herkes artık biraz tatil, biraz iş güç… Ben bir süre için daha sakin bir tempoya geçip, Hürriyet’deki yazılarıma devam edeceğim, oradan haberleşiriz. Dördüncü sezonunda final yapmak üzere olan Yalan Dünya’dan sizin yanınıza güldükleriniz, bize de sağlam arkadaşlıklar kar kalacak. Arayı açmayın!"

