Yalan Dünya'dan coşkulu veda

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

“Yalan Dünya”nın tüm oyuncuları ve yapım ekibi, Frankie Restaurant’ta gerçekleştirilen veda yemeğinde biraraya geldiler.

Kanal D’nin başrollerinde Altan Erkekli, Füsun Demirel, Olgun Şimşek, Rutkay Aziz, Beyazıt Öztürk, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Öner Erkan, Bartu Küçükçağlayan, Ömür Arpacı, İrem Sak, Gupse Özay, Okan Çabalar, Derya Karadaş, Gonca Vuslateri, Nurseli İdiz, Cihat Tamer, Seda Fettahoğlu, Necip Memili, Haki Biçici ve Gönül Ülkü’nün oynadıkları, senaryosunu Gülse Birsel’in kaleme aldığı, yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini de Jale Atabey’in yaptığı fenomen dizisi “Yalan Dünya”nın tüm oyuncuları ve yapım ekibi, Frankie Restaurant’ta gerçekleştirilen veda yemeğinde biraraya geldiler.



Doğan TV Holding CEO’su İrfan Şahin ve Kanal D yöneticilerin de “Yalan Dünya” ekibini yalnız bırakmadıkları geceye, Sertab Erener, Halil Sezai, Serdar Erener, Bora Uzer, Azra Akın, Ebru Cündübeyoğlu, Cengiz Semercioğlu, Yeni Türkü, Yavuz Seçkin gibi dizide değişik zamanlarda konuk oyuncu olarak rol alan isimler de katıldılar. Yalan Dünya ekibi, sanatçılar ve oyuncular gece boyunca birlikte bol bol şarkı söyleyip, gönüllerince eğlendiler.



(DHA)