Yapışık Kardeşler

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Film, 30 Ocak’ta vizyonda...

Yapımcılığını Pervasız Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini İlker Ayrık’ın yaptığı, senaryosunu M.Serdar Fırat ve Serhat Sarı’nın yazdığı filmde; İlker Ayrık, Hakan Bulut, Ivana Sert, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Halil Sezai, Fırat Tanış, Yasemin Çonka, Bülent Şakrak, M. Serdar Fırat, Barış Taşkın, Bülent Aksu, Cengiz Okuyucu, Şebnem Bamsey, Özge İnce, Eray Yasin Işık, Müjdat Gezen, Ateşböceği Ercan, Atilla Arcan, İlhan Daner, Mesut Süre, Fatmagül Fakı gibi kalabalık bir oyuncu kadrosu yer alıyor.

Filmde yaşadıkları köyde mutlu bir hayat süren yapışık kardeşler Halim’le Selim’in komedi ve aksiyon dolu maceraları anlatılıyor. Köyde hayırlı kısmetlerini bulamayan yapışık kardeşlerin hayatları İstanbul’a gelmeleriyle birlikte tamamen değişiyor. Mutlu bir aile kurmak isterken akla gelmedik maceraların içine sürükleniyorlar.

