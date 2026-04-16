Show TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti, ülkemizi yasa boğan acı olaylar ve televizyon kanallarının değişen yayın politikaları nedeniyle bu hafta mercek altında. Peki Yarın Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Show TV’nin reyting rekortmanı dizisi Kızılcık Şerbeti, ülkemizi yasa boğan üzücü olayların ardından izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri haline geldi. Sosyal medyadaki "erteleme" iddialarının aksine, dizinin yayın durumuyla ilgili son tablo netleşti.
Kızılcık Şerbeti Bu Hafta Yayınlanacak mı?
Yapılan son kontroller ve kanalın güncel yayın akışı doğrultusunda Kızılcık Şerbeti bu hafta yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Birçok yapımın aksine, Kızılcık Şerbeti için şu an için herhangi bir "zorunlu ara" veya erteleme kararı bulunmuyor.
Yeni Bölüm Tarihi: 17 Nisan 2026, Cuma
Yayın Saati: 20:00
Kanal: Show TV
Durum: Planlandığı şekilde yeni bölümüyle yayında.
17 Nisan Cuma Show TV Yayın Akışı
Kanalın cuma akşamı için belirlediği akışta herhangi bir değişiklik gözlenmiyor:
18:45: Show Ana Haber
20:00: Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00:15: Sandık Kokusu (Tekrar)