'Yaşam Boyu Başarı' ödülü Serra Yılmaz'a!

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Londra Türk Film Festivali (LTFF) bu yıl, 'Yaşam Boyu Başarı' ödülünü Serra Yılmaz'a takdim edecek

Her yıl bir Türk filminin Londra'da vizyona girmesini sağlayarak, Londralı sinema yazarlarının ve uluslararası izleyicinin dikkatini Türkiye sinemasına çeken LTFF bu yıl, 'Yaşam Boyu Başarı' ödülünü de Serra Yılmaz'a veriyor. Önemli dünya festivallerinde alınan başarılarla 100 yaşına parlak bir gelecek vaadiyle giren Türkiye Sineması'nın uluslararası dünyaya açıla pencerelerden biri olan LTFF bu yılki yarışmayı da özel bir seçki ile hazırladı. Usta yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlerin yanı sıra, ilk filmlerini çekmiş olan yetenekli genç yönetmenlerin filmlerinin de yer aldığı yarışmanın ödülü de festivalin açılış gecesi töreninde sahibine verilecek. Birleşik Krallık'ta dağıtım yarışmasını kazanacak film, yazar, editör ve küratör Gareth Evans, gazeteci-yazar Mike McCahill, programcı-oyuncu Ailsa Ferrier ve ünlü oyuncu Serra Yılmaz'dan oluşan uluslararası bir jüri tarafından belirlenecek. Daire, Devir, Kusursuzlar, Kumun Tadı, Şarkı Söyleyen Kadınlar, Yozgat Blues bu yıl LTFF Açılış Galası için seçildi. Dağıtım yarışması adayı filmler aynı zamanda festivalin diğer filmleri ile birlikte LTFF Golden Wings İzleyici Ödülü için şu filmler yarışacak: Ayhan Hanım, Mavi Dalga, Karnaval, Özür Dilerim, Uzun Yol, Sarıkamış 1915, Küf, Ne Gelen Var Ne Giden, Köksüz, Zerre.

Program bu yılın öne çıkan belgesel ve kısa filmlerinden oluşan bir koleksiyonla tamamlanacak. Festivalde bu yıl da konuk oyuncu ve yönetmenler festival boyunca gerçekleşecek söyleşilere katılarak, filmleri ile ilgili mini sohbetler yapacaklar.