Yasemin Yalçın ''Mihrap Yerinde'' ile dönüyor!

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Yasemin Yalçın yeni bir komedi dizisiyle ekranlara geri dönüyor

Show TV ekranlarında yeni bir dizi başlıyor. Usta tiyatrocu Yasemin Yalçın’ın rol alacağı dizinin ilk fragmanı dönmeye başladı. Komik, duygusal, sımsıcak bir hikayeyle geri dönüyor Yasemin Yalçın. Üstelik yanında usta oyuncular Zafer Algöz, Kadir Çöpdemir ve daha nice sürpriz isim ile birlikte. Yapımcılığını Global Medya’nın üstlendiği yepyeni proje ‘’Mihrap Yerinde’’ çok yakında Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Mihrap, mahallesindeki Sado’ya (Zafer Algöz) âşıkken, ailesi, Mihrap’ı zengin galerici Ahmet ile evlendirir. Lüks bir hayata başlayan Mihrap’ın Ahmet’ten, bir kızı ve tekne kazıntısı bir erkek evladı vardır. Eşi Ahmet’in iflası ve ortadan kaybolması ile hayatı aniden tepetaklak olan Mihrap, doğup büyüdüğü ama yıllardır uğramadığı mahallesine geri döner ve kardeşi Maksut ’un (Kadir Çöpdemir) yanına yerleşir. Ancak hiçbir şey Mihrap’ın 23 yıl önce bıraktığı gibi değildir! Hikaye, kah hüzünlü kah komik curcuna şeklindeki olaylarla seyirciyi ekrana bağlayacak. Ekranların heyecanla beklenen yepyeni projesi Mihrap Yerinde, çok yakında ekranlarda