Dizilerin yeni sezonları başlıyor, yepyeni diziler hayatımıza giriyor. Jessica Biel’den Stephen King’e, Beyaz Saray’ın entrikalarından yedi krallığın taht oyunlarına uzanan ağustos ekranı dizi tutkunlarını saatler boyunca oyalayacak kadar yoğun.

KAVURUCU SICAKLARDA DENİZİN O MAVİ SERİNLİĞİNDEN UZAKTA KALMAK, hele hele sıcaklarla arası hiç iyi olmayanlar için klimalı yaşamın demir parmaklıklarında yaşamaya zorlanmak insanın moralini bozmuyor değil tabii ama işe bir de bardağın dolu tarafından bakmak lazım. Evde ayaklarınızı uzatmışsınız, kahvenizi almışsınız, pencereden esen hafif rüzgar eşliğinde en sevdiğiniz diziyi izliyorsunuz. Eh pek de kötü bir senaryo değil hani. Sinema dünyası yazın gişe hasılatlarının düşmesinden endişe eden Hollywood yapımcıları yüzünden 1-2 dişe dokunur yapım dışında sönük geçerken, Amerikalıların deyimiyle silver screen yani televizyon dünyası dizi tutkunları için hiç de boş değil. Pek çok yabancı dizi, kaçıranlar için yeniden ekrana geliyor, pek çoğu da yeni sezonuna başladı. Kevin Spacey’nin küllerinden doğduğu, NBC’nin popüler dizisi House of Cards, beşinci sezonuyla ekranlarda. Gypsy ise başroldeki Naomi Watts’la hayli söz ettireceğe benziyor.







GERİLİMİN DAYANILMAZ ÇEKİCİLİĞİ

Korku ekranında da işler yolunda. AMC’nin popüler dizisi Fear the Walking Dead, üçüncü sezonuyla yine nefesleri kesiyor. Tabii bir de Stephen King’in aynı adlı romanından daha önce birkaç kez beyazperdeye de uyarlanan The Mist var. Gerilim edebiyatı ve Stephen King denince şöyle derin bir nefes almak lazım. Çok önceleri Sis adıyla sinemada izlediğimiz The Mist’le bir kez daha gözlerimizi gökyüzüne çevireceğiz. Aniden şehrin üzerine inen yoğun sis tabakası temmuzda start alan gizemli olaylarıyla bu ay da bizi hop oturtup hop kaldıracak. Geçen ay yedinci sezonuyla yedi krallıktaki entrikalara bir kez daha dahil olduğumuz Game of Thrones, hız kesmek bir yana, hayranlarına yenilerini ekleyerek dünya genelindeki çılgınlığını sürdürüyor hatta Jon Snow, Robb Stark ve Sansa Stark dizinin en popüler ilk üç karakteri olarak gösteriliyor. Doğaüstü olaylara meraklıysanız küçük bir kasabada yaşanan olayları anlatan Midnight, Texas yeni Supernatural’ınız olabilir.



Yaz ekranının ilginç yapımlarından biri de Amerika’nın yeni suç draması The Sinner. Jessica Biel’in uzun aradan sonra ilk kez ekrana geldiği sekiz bölümlük dizide cinayetle suçlanan ve neyi neden yaptığını bilmeyen bir anneyi canlandıran Biel’e, olayı araştıran dedektif rolünde Bull Pullman eşlik ediyor.









IMDb'DEN POPÜLER

İLK 10 DİZİ

Game of ThronesGlowOrange is the New BlackPowerGypsyAmerican GodsThe Handmaid’s TaleShamelessThe Big Bang TheoryDoctor WhoGAME OF THRONESSHAMELESS