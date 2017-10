Televizyon izleyicileri, Ağustos ve Eylül'de en çok aşk temalı yapımları tercih etti. İşte TV ekranlarının en çok takip edilen yerli ve yabancı dizileri...

Ağustos ve Eylül aylarında N’oluyo platformunda en çok beğenilen yerli ve yabancı yapımlar belli oldu. İzleyiciler yazın son günlerinde aşk temalı işleri izlemeyi ve aşkı desteklemeyi tercih ederken yerli yapımlarda Aşk Laftan Anlamaz, yabancı yapımlarda ise Pretty Little Liars en çok takip edilen diziler oldular.

İşte kullanıcılarının tercihleriyle en çok beğenilen yapımlar:

En çok takip edilen yerli diziler: Aşk Laftan Anlamaz, No:309, Seviyor Sevmiyor, Yüksek Sosyete ve Bodrum Masalı.

En çok check-in olunan yerli diziler: Kiralık Aşk, Aşk Laftan Anlamaz, No:309, Yüksek Sosyete ve Bodrum Masalı.



En çok hatırlatma kurulan yerli diziler: Aşk Laftan Anlamaz, Yüksek Sosyete, Bodrum Masalı, Kiralık Aşk ve No:309.



Bu yazın en iyi dizileri: Aşk Laftan Anlamaz, No:309 ve Yüksek Sosyete.



Bu yazın en iyi çıkış yapan kadın oyuncuları: Hande Erçel, Zeynep Çamcı ve Demet Özdemir.



Bu yazın en çok beğenilen ikilileri: Hande Erçel - Burak Deniz (Aşk Laftan Anlamaz), Demet Özdemir - Furkan Palalı (No:309) ve Ezgi Şenler - Alperen Duymaz (Bodrum Masalı).



En çok takip edilen yabancı diziler: Pretty Little Liars, Game of Thrones, Teen Wolf, Mr. Robot ve Supernatural.



En çok izlenen yabancı diziler: Teen Wolf, The Flash, Game of Thrones, The Walking Dead ve Friends.



En çok hatırlatma kurulan yabancı diziler: Game of Thrones, Teen Wolf, The Walking Dead, Mr. Robot ve Arrow.



“Hangi ikili geri dönsün?”: Hande Erçel - Tolga Sarıtaş (Güneşin Kızları), Ekin Koç - Demet Özdemir (Sana Bir Sır Vereceğim) ve Tuba Büyüküstün - Engin Akyürek (Kara Para Aşk).



"Eski Sevgiline Kim Gibi Davranırsın?": Aşk Laftan Anlamaz'dan Murat, Kiralık Aşk'tan Defne ve Ali Mertoğlu.