Yaz'ın Öyküsü başlıyor

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Yaz'ın Öyküsü çok yakında Kanal D'de başlıyor...

Kanal D’nin, yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu İlker Arslan, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Gamze Arslan’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Ece Çeşmioğlu, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yer aldığı, yeni dizisi “Yaz’ın Öyküsü” Haziran ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.



Yetiştirme yurdunda büyüyen ve tek hayali özgürlüğüne kavuşmak olan Yaz’ın hikayesinin konu alındığı dizinin çekimleri İstanbul’da başladı. Yaz’ın annesi Umut karakterini Vildan Atasever, babası Mert’i Tansel Öngel, Yaz’ı ise Ece Çeşmioğlu canlandırırken; Çağdaş Onur Öztürk ise Umut’a aşık televizyon yapımcısı Tunç karakteri olarak karşımıza çıkıyor.



Dizinin Konusu:

Yetiştirme yurdunda büyüyen ve en büyük isteği özgürleşip kendi ayakları üzerinde durmak olan Yaz’ın bu hayalleri, isteğinin çok dışında gerçekleşir. İşlerin karmakarışık olduğu bir dönemde Yaz, 18 senedir hiç görmediği annesi Umut ve babası Mert’le tanışır. Umut ve Mert de tıpkı Yaz gibi,

senelerdir birbirlerinden habersiz yaşamışlardır. Başta anne ve babasını kabullenmekte zorlanan Yaz, zaman geçtikçe onlarla aile olabilmek için elinden gelen yapacaktır.



Yapım ve oyuncu kadrosu:

Yapım : D Yapım

Yapımcı : E. Ayşe Durmaz

Uygulayıcı Yapımcı : Ayşıl Tay

Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

Senaryo : İlker Arslan

Cem Görgeç

Cenk Boğatur

Gamze Arslan

Görüntü Yönetmeni : Kemal Sözen

Sanat Yönetmeni : Murat Güney

Müzik : Atakan Ilgazdağ



Oyuncular: Vildan Atasever (Umut), Tansel Öngel (Mert), Ece Çeşmioğlu (Yaz), Çağdaş Onur Öztürk (Tunç), Tuğçe Açıkgöz (Ekim), Tarık Ündüz (Ferhat), Deniz Gürzumar (Caner), Ayşegül İşsever (Nevra), Zühtü Erkan (Doğu), İncilay Şahin (Saniye), Zehra Daştan (Armağan), Elit Çam (Selin), Zeynep Kaçar (Peri), Burcu Ergenekon (Türkan) ve Gönül Ülkü (Parla)



Deneyimli isimlerle genç yetenekleri kadrosunda bir araya getiren “Yaz’ın Öyküsü” Haziran ayın da Kanal D’de başlıyor.