Kanal D’nin, yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın’ın yaptığı, senaryosunu İlker Arslan, Cem Görgeç, Cenk Boğatur, Gamze Arslan’ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda; Vildan Atasever, Tansel Öngel, Ece Çeşmioğlu, Çağdaş Onur Öztürk gibi isimlerin yer aldığı, yeni dizisi “Yaz’ın Öyküsü” Haziran ayında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
Yetiştirme yurdunda büyüyen ve tek hayali özgürlüğüne kavuşmak olan Yaz’ın hikayesinin konu alındığı dizinin çekimleri İstanbul’da başladı. Yaz’ın annesi Umut karakterini Vildan Atasever, babası Mert’i Tansel Öngel, Yaz’ı ise Ece Çeşmioğlu canlandırırken; Çağdaş Onur Öztürk ise Umut’a aşık televizyon yapımcısı Tunç karakteri olarak karşımıza çıkıyor.
Dizinin Konusu:
Yetiştirme yurdunda büyüyen ve en büyük isteği özgürleşip kendi ayakları üzerinde durmak olan Yaz’ın bu hayalleri, isteğinin çok dışında gerçekleşir. İşlerin karmakarışık olduğu bir dönemde Yaz, 18 senedir hiç görmediği annesi Umut ve babası Mert’le tanışır. Umut ve Mert de tıpkı Yaz gibi,
senelerdir birbirlerinden habersiz yaşamışlardır. Başta anne ve babasını kabullenmekte zorlanan Yaz, zaman geçtikçe onlarla aile olabilmek için elinden gelen yapacaktır.
Yapım ve oyuncu kadrosu:
Yapım: D Yapım
Yapımcı: E. Ayşe Durmaz
Uygulayıcı Yapımcı: Ayşıl Tay
Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Senaryo: İlker Arslan
Cem Görgeç
Cenk Boğatur
Gamze Arslan
Görüntü Yönetmeni: Kemal Sözen
Sanat Yönetmeni: Murat Güney
Müzik: Atakan Ilgazdağ