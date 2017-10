Westworld, seyirciyi yakın geleceğe dair ürkütücü sorularla baş başa bırakırken yakın gelecekte robotlarla kurulacak ilişkilerin ve gerçekliğin doğası tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Bir Vahşi Batı kasabasında bir gün geçirmek için 40 bin dolar verebilecek kadar zengin olduğunuzu hayal edin. Cinayet işleyebilir, kasabanın genelevine gidebilir, bastırdığınız her duyguyu yaşayabilirsiniz. Kimse sizi bunun için yargılamıyor. Kulağa nasıl geliyor, şeytani değil mi? Şimdi aynı senaryoda canınızın her istediğini yaptığınız bu insanların aslında robot olduğunu düşünün. Bu robotlar cinsel açıdan insanların sahip olduğu her şeye sahip, tek farkları bilinç ve hafızadan yoksun oluşları. Peki, şimdi yaptıklarınız hala size şeytani geliyor mu? İnsanoğlunun varoluşuna dair ahlaki sorular tam bu noktada devreye giriyor.

Alman yönetmen Fritz Lang’ın Metropolis’i 1927 yılında sinemada çığır açtı. Terminatör 3’te yeni nesil terminatör seksi ama acımasız bir kadındı. Geçen yılın tartışmalı filmlerinden Ex Machina, benlik geliştiren robot kavramını yeniden ele aldı. Stanley Kubrick’in 2001 Uzay Macerası ise başlı başına bir ekoldür.





KİM DEMİŞ BİLİM SIKICIDIR DİYE...

Peki robotlar ya da bilgisayarlar yapay zekalarıyla bir insanın sonuna neden olabilir mi? Konuya meraklı olanlar için yapay zeka meselesine giriş tadında Isaak Asimov'un üç robot yasası ile Alan Turing'in Turing Testi'ni okuyun derim. Westworld hepimizin düşünmeye cesaret etmediği soruları düşündürmeye devam edecek. Felsefi yönden insanoğlunun sorunu hep aynı, gerçek nedir ne değildir? Asıl sorun yaşadığımız bu gerçeklikte kendimizi nasıl 'gerçek' kıldığımız.