Atv'de yayınlanacak olan Analar ve Anneler dizisinin ikinci tanıtım fragmanı yayınlandı.
Tanıtımda Okan Yalabık'ın canlandırdığı Polis Ayhan karakteriyle ilgili ilk ipuçları ekrana geldi. Ay Yapım'ın yeni dizi projesi Analar ve Anneler, 1970'li yıllarda Zeliha (Sinem Kobal) ve Kader (Hazar Ergüçlü) adında iki genç annenin aynı evlat için savaşmak zorunda bırakılmasını konu alıyor. Senaristliğini Berkun Oya'nın, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği, oyuncu kadrosunda Okan Yalabık, Binnur Kaya, Sinem Kobal, Hazar Ergüçlü, Ulaş Tuna Astepe, Metin Akdülger ve Nazan Kesal'ın yer aldığı Analar ve Anneler, yakında Atv ekranlarında olacak.