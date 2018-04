Yeni dizi sürprizi!

Ekranların sevilen ikilisi Çağla Şikel ve Alişan Cennet Mahallesi’nden sonra yeniden aynı dizide

Show TV’de hafta içi her gün “Her Şey Dahil” ile gündüz kuşağı programı yapan sevilen ikili Alişan ve Çağla Şikel Altuğ birlikte dizi çekecek.

Show TV’de geçtiğimiz yıllarda uzun süre yayınlanan Cennet Mahallesi dizide birlikte rol alan Alişan ve Çağla Şikel Altuğ yapımcılığını Show TV’nin iç yapımları olan C Yapım’ın üstlendiği yeni bir dizi ile yaz aylarında izleyici karşısına çıkacak! Cennet Mahallesi’nde olduğu gibi yeni dizide de birbirlerini çok seven ancak kavuşmalarına sürekli engel çıkan iki aşığı canlandıracak olan Alişan ve Çağla Şikel Altuğ yeni dizisinde izleyiciyi hem güldürüp hem de duygulandıracaklar!