Yeni Dünya

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Başrollerini Erkan Petekkaya ve Şükran Ovalı'nın paylaştığı film, Down sendromlu bir çocuk ile ailesinin hikayesini konu alıyor.

Taşradan metropole, İstanbul'da göç eden bir ailenin diğer ailelerden ciddi bir farkı vardır. Çocukları down sendromludur ve hayat önlerine pek çok engel çıkartır... 'Mar/ Yılan' adlı ödüllü ilk uzun metrajlı sinema filminden sonra Caner Erzincanlı'nın imza attığı ikinci yapımda başrolleri televizyonlardan tanıdığımız Erkan Petekkaya, Şükran Ovalı ve Soner Erzincan paylaşırken, kadroda onlara Volga Sorgu, Cenan Çamyurdu, Sinem Soner, Sennur Nogaylar, Bahar Türker, Yılmaz Erzincan, Yunus Erdem ve Ersin Erzincan isimleri eşlik ediyor. Filmin gişe geliri, Down Sendromlular Derneği'ne aktarılacak.