Yeni gençlik idolü 'Divergent' mı olacak?

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Yapım şirketi Summit-Lionsgate'in, yeni projesi 'Divergent' Alacakranlık ve Açlık Oyunları serisini sollayacak gibi

'Alacakaranlık' ve 'Açlık Oyunları' serileriyle son 10 yılın gençlik furyası ihtiyacını gideren yapım şirketi Summit-Lionsgate, yeni projesi ‘Divergent’la bu alandaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.

Tıpkı ’Alacakaranlık’ ve ‘Açlık Oyunları’ gibi ‘Divergent’ın kaynağı da gençlik / fantezi edebiyatı. Veronica Roth’un çoksatan romanından uyarlanan ‘Divergent’ta olaylar distopik bir gelecekte geçiyor. 16 yaşına gelen herkesin bir kişilik testiyle yer alacağı toplumsal sınıfı belirlediği bu alternatif dünyada Tris’in test sonuçları birden çok sonuca tekabül ediyor. Tris’in bu durumunu ‘kurulu’ düzen için bir tehlike addeden güç delisi Janine de onun peşine düşüyor. Tris’i ‘The Descendants’tan tanıdık Shaileene Woodley’nin oynadığı yapımda Janine rolü ise Kate Winslet ’ın.